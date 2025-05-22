Mecliste Kanun Teklifi Görüşmesi Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Teklifte cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subayları görevden alma yetkisi veren düzenlemeler, futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis ve şans oyunları, YÖK Kurulu üyeleri ile rektörlere yönelik düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, verdikleri önerge ile kanun teklifindeki TSK'yla ilgili söz konusu 4, 9 ve 10. maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi. - ANKARA