Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Politika

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
14.02.2026 17:54
Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Çiftçi sosyal medyadan ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, ''1992'de Erzurum Valiliği yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim'' notunu düştü.

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı'na yeni atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Yeni Bakan Çiftçi, Ağar'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çiftçi, Ağar ile çektirdikleri fotoğrafı şu mesajla paylaştı:

"1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim."

SAHADAN BÜROKRASİYE UZANAN KARİYER

1970 Konya doğumlu olan Mustafa Çiftçi, mülki idare kariyerine sahanın tozunu yutarak başladı. Çiftçi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde şu ilçelerde Kaymakam olarak görev yaptı:

Gülağaç (Aksaray),

Tekman (Erzurum),

Derinkuyu (Nevşehir),

Adilcevaz (Bitlis),

Kaman (Kırşehir).

BAKANLIK VE TBMM TECRÜBESİ

Ankara bürokrasisinde de kritik sorumluluklar üstlenen Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçerek burada Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği gibi stratejik makamlarda bulundu.

VALİLİKTEN KABİNEYE

2018 yılında Çorum Valiliği'ne atanan ve burada 5 yıl görev yapan Çiftçi, 2023 yılında Erzurum Valiliği'ne getirilmişti. Erzurum'daki görev süresi devam ederken yayımlanan son kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın başına geçen Mustafa Çiftçi, mülki idare kökenli bir isim olarak iç güvenlik ve yerel yönetimler politikalarının yeni yöneticisi oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Çiftçi İngilizce ve Arapça bilmektedir.

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Soylu gibi olmadın sakın bu hafız içişleri bakanımız???kimle poz verdiğine aman dikkat etsin,suçla mafyayla mücadelede devlet adamı çok dikkatli olmalı? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
