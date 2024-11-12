Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Seçildi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi görevine seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Başdenetçisi seçimi yapıldı. Mehmet Akarca, Burhanettin Sağgöz ve Şinasi Yurdakul üç aday olarak Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda belirlenmişti.

Birinci tur oylamada adayların 3'te 2 çoğunluk oyu alması arandı. Akarca 269, Sağgöz 1, Yurdakul 9 oy aldı. İkinci tur oylamada 3'te 2 çoğunluk arandı. Akarca 252, Sağgöz 4, Yurdakul 2 oy aldı. Üçüncü tur oylamada adayların salt çoğunluk oyunu alması arandı. Akarca 264, Sağgöz 2 oy aldı. Dördüncü tur oylamaya üçüncü turda en yüksek oyu alan Akarca ve Sağgöz katıldı. Akarca, dördüncü tur oylamada 264 oy aldı ve kamu başdenetçisi seçildi. - ANKARA