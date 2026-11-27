Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün İslamabad'da bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ikinci olağan toplantısına katılıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın toplantıda ittifakın bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını çizmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca ittifak üyeleriyle ortak güvenlik anlayışı ve kapsayıcı iş birliği temelinde ulusal güvenliğe ilişkin konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yineleyecek

Fidan'ın bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda Türkiye'nin anlaşma kapsamında üstlendiği kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesi ve ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ile dayanışmasını teyit edecek

Bakan Fidan'ın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi öngörülüyor. Fidan'ın ABD-İsrail ile İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması, Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliği ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik ittifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak

Fidan'ın toplantıda İsrail'in Gazze'de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria'da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın İsrail'in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulaması da öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere desteğini yinelemesi bekleniyor.