Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet konuşlandırma kararı aldı - Son Dakika
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Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet konuşlandırma kararı aldı

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Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılmasını kararlaştırdı. Kararda, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanması ve tarafların ulusal mevzuatına uygun hareket edilmesi öngörülüyor.

Mekke Savunma İttifakı, "Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaMekkeDünyaSon Dakika

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