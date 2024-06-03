Meksika\'da Claudia Sheinbaum devlet başkanı seçiminde önde

Politika

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum yarışı önde götürüyor.

Sandıkların yüzde 41'inden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, oyların yüzde 57,33'ünü alarak devlet başkanı seçiminde "açık ara" birinci gidiyor.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez, yüzde 29,84 ile ikinci ve eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 10,48 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, Sheinbaum'ın seçimleri kazanması bekleniyor. Meksika basını, Sheinbaum'ın kazandığını ilan etti.

Sheinbaum, seçimleri kazanması halinde ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı olacak.

Seçime katılımın yüzde 57 olduğu kaydedildi.

Meksika'nın yeni devlet başkanı 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.