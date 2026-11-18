Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump görüşmesini 'çok verimli' bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle gerçekleştirdiği toplantının 'çok verimli' geçtiğini belirtti. Sheinbaum, ortak gündemlerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine değindi. Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak gündemimizde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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