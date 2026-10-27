Melania Trump, Herson'da ateşkesin Oleshky'nin ötesine genişletildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkesin Oleshky kentinin ötesine genişletildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna ile Rusya arasında Oleshky kentinde varılan ateşkesin genişletildiğini açıkladı. Melania Trump, "Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim 2026 tarihinde Moskova saatiyle 04.00'te yürürlüğe girdi. Ateşkes takvimi, sivillerin güvenliğini korumak ve kritik insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla planlanandan iki gün öne çekildi. İnsani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlamak adına ateşkesin coğrafi kapsamı, Herson Bölgesi'ndeki Oleshky'nin ötesine genişletildi. Gelişme, Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeriy Gerasimov tarafından doğrulandı" dedi.