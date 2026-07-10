Memişoğlu'ndan Karabük'e Sağlık Yatırımları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deyimiyle biz dertli insanlarız, dertlenmiş insanlarız. Yani milletin derdi ile dertlenen, onlara hizmetkar olarak kendini tanımlayıp onlara daha iyi hizmet verebilmenin çabası içindeyiz." dedi.

Programı dolayısıyla Karabük'e gelen Memişoğlu, Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta başarılı gelişim süreci yaşadığını ve bugün sağlıkta dünyada iyi yerlerde olduğunu söyledi.

Karabük'te 8'i birinci basamak, 8'i ikinci basamak olmak üzere 16 sağlık tesisi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Memişoğlu, AK Parti olarak hizmetin sürdürülmesi ve daha iyi olması için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Memişoğlu, adanmış ve dertlenmiş insanlar olduklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deyimiyle biz dertli insanlarız, dertlenmiş insanlarız. Yani milletin derdi ile dertlenen, onlara hizmetkar olarak kendini tanımlayıp onlara daha iyi hizmet verebilmenin çabası içindeyiz." diye konuştu.

Karabük'ün de daha iyi sağlık hizmetine kavuşması için ne yapabileceklerini toplantılarda istişare ettiklerini anlatan Memişoğlu, "Hedefimiz Karabük'te yaşayan herhangi bir vatandaşımızın sağlıkla ilgili başka ile, başka bölgeye, başka yere gitme ihtiyacının ortadan kaldırılması. Bütün hedefimiz Karabük'ü sağlık hizmetlerinde her türlü hizmeti yapabilecek kapasiteye ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, 600 yataklı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisinden kalp cerrahisine kadar her türlü tedavinin yapılabildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarlarına bu yetmiyor çünkü biz 271 bin yatağı insanımızın hizmetine sunmuş iktidarız. Bıraktım Karabük'ü, İstanbul gibi mega şehirde 2002'de biz iktidara gelmeden önce 30 yıl doğru dürüst hastane yapmayan bir mantığın tarafında hiç olmadık. Özellikle İstanbul gibi bir yerde son 10 senede 30-40 tane 400 yataklı şehir hastaneleriyle her türlü hizmeti yapabilen kapasiteyi yapmış, insanlara sağlık hizmeti ulaştırmış bir iktidarız.

Onun için Karabük'te de biz yaptığımız hizmetleri daha iyi yapmak için ne yapabilirizi burada tartıştık. Önce Eskipazar Hastanesi'ni bu sene sonu itibarıyla bitireceğiz. Ovacık Hastanemizi de inşallah çok kısa sürede Karabük'te hizmete vereceğiz. Eğitim Araştırma Hastanemizde de daha iyi hizmetin yollarını hep beraber bulacağız. Uzman eksiğimiz varsa onları tamamlayacağız ki birkaç branşta var. Onun haricinde inşallah teklifimizi de planlamamızı da yaptık, Karabük'e en az 150 yataklı bir sağlık yapısı kazandıracağız. Bunu sadece bina olarak yapmayacağız. Burada kanser tedavisinden her türlü tedaviyi yapabilecek altyapıyı da oluşturacağız. Karabük'te çok daha iyi sağlık hizmeti sunacak altyapıyı, insan gücünü oluşturacağız."

"Hastalanmanızı istemiyoruz, sağlıklı kalmanızı istiyoruz"

Karabük'ün doğurganlık oranının düşük, sezaryen ve sigara içme oranının ise yüksek bir il olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Kötü alışkanlıklardan, sigara dahil hepsinden uzak durmanızı istiyorum. Onun için Sağlıklı Hayat Merkezi bir tane var Karabük'te. İki tane daha bitireceğiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerine, aile hekimliklerinize, Sigara Bırakma Polikliniklerinize gitmenizi istiyorum." diye konuştu.

Memişoğlu, Karabük'ün yaşlanan nüfusunun olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Evde sağlık, uzaktan sağlık, aile hekimliği ve palyatif sağlık dediğimiz kronik hasta bakımına yönelik yeni mevzuat çıkardık. Bu mevzuat esasında uzun süre yoğun bakımda kalan veya makineye bağlı hastalarımızı ziyaret edilebilir, makinede akrabalarının, yakınlarının da görebileceği, dua edebileceği bir palyatif kritik bakım tanımlaması yaparak esasında artık kronik hastalık olmuş, kronik bakıma muhtaç ama aynı zamanda sağlık hizmeti alması gereken hastalarımızın bakılacağı alanlar tanımladık. Çok kısa zamanda faaliyete geçiriyoruz bunları. O hastaları o makineyle, solunum cihazlarıyla evde uzaktan takip ederek aynı zamanda onlara sağlık hizmeti sunarak, uzman muayenesi yaptırarak veya sağlıkla ilgili müdahaleleri yaptırarak evde de bakabilir hale getirdik.

Aynı zamanda bunu aile hekimlerinin ara sırada bakmasını ve kontrol etmesini sağlatıyoruz. Böylece sistem de esasında yoğun bakımlarda uzun süre yatıp artık yoğun bakımda aktif tedaviden çok bakım tedavisine, uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan bu hastalarımızı, hastanelerde bu kritik palyatif bakım merkezlerimizde veya palyatif merkezlerimizde, daha sonra da evlerinde aileleriyle beraber sağlık sisteminin desteğiyle bakabilir hale geleceğiz. Burada da kısa sürede bunun güzel örneklerini vereceğiz."

Vatandaşlardan sağlıklarına ve sağlıkçılara sahip çıkmalarını isteyen Memişoğlu, "Hastalanmanızı istemiyoruz, sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Bugün Türkiye özellikle bebek ölüm oranlarını yüzde 7,8'e düşürmüş. Son bir yılda Türkiye'de, özellikle bebeklerine çok daha iyi şartlarda bakabilen, yaşlılarını daha da yaşatabilen, 20 sene evvel yaşam beklentisi 67-70 yaş bandındayken bugün bunun ortalama 80 yaş olduğu, sağlık sisteminin iyileştiği dönem yaşadık. Bundan sonra özellikle ifade etmek istiyorum ki kalp hastalığı, dolaşım hastalığı, inme hastalıkları, tansiyon, şeker gibi artık maalesef riskli hale gelmiş hastalıkları, vatandaşlarımızla beraber bedenimizi koruyarak, kendimize iyi bakarak bertaraf etmemiz lazım. Biz de bunun için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programının ardından yürüyerek Karabük Belediyesi'ne giden Bakan Memişoğlu, yolda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından belediye binası önünde karşılanan Memişoğlu, daha sonra makama geçerek Çetinkaya'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Çetinkaya, günün anısına Bakan Memişoğlu'na tablo hediye etti.

Bakan Memişoğlu, daha sonra MHP İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve partililerle bir araya geldi.