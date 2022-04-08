Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

08.04.2022 15:19
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye 300 milyona bakacak kapasiteye sahip bir ülkedir.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye 300 milyona bakacak kapasiteye sahip bir ülkedir. Zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanı Ertan Şener ile Kazımiye köyündeki bir çiftçiyi ziyaret eden İnce, gezdiği serada gazetecilere yaptığı açıklamada, ucuz üretim olmadan ucuz gıda yenilemeyeceğini söyledi. İnce, bazı gıda ürünlerinde sabit fiyat uygulamasına geçileceği iddialarına değinerek "KDV indirimi nasıl işe yaramadıysa bu da işe yaramayacak. Eğer çiftçiye sabit fiyatla yem verirsen ette de sabit fiyata gidersin. Sabit fiyatla gübre, ilaç, yem, mazot verirsen sabit fiyat uygulaması olur." diye konuştu.

Sorunlara ilişkin önerilerini sıralayan İnce, "Çözüm, üretmekte, çiftçiyi ve köylüyü desteklemekte. Eğer ucuz et yemek istiyorsak geçen gün neler yapacağımızı anlattım. Ucuz sebze meyve yemek istiyorsak da çiftçiye yakıt desteği vermek lazım. Seraları yaygınlaştırıp taşıma masrafını azaltmak lazım. Yani siz maydanozu, dereotunu, ıspanağı 500 kilometre taşırsanız onu ucuza yiyemezsiniz. Büyükşehirlerin, metropollerin kenarları sebze üretim merkezleri olması lazım. Bu olmadığı sürece olmaz."

İnce, seracılığın yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek "Modern akıllı seralar kurmamız gerekli. Yapay aydınlatma, ısıtma ve soğutma teknolojilerini verimli kullanarak verimi yüzde 100'a yakın oranda arttırmamız mümkün. Bütün bunlar imkan dahilindedir. Türkiye 300 milyona bakacak kapasiteye sahip bir ülkedir. Zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Serada İnce ile sohbet eden kadın çiftçi de tarlada ucuza alınan ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatla ulaşmasından yakındı.

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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