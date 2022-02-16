Memleket Partisi Sözcüsü Usluer, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, üniversiteye giriş sınavında uygulanan barajın kaldırılmasının, seçim yatırımı olduğunu savundu.

Usluer düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon rakamlarına değinen Usluer, asgari ücrete yapılan zammın daha emekçilerin eline geçmeden sıfırlandığını söyledi.

Ocak ayı verilerine göre, açlık sınırının 4 bin 249 lira olduğunu belirten Usluer, "Daha şimdiden işçi ve emekçi kitleleri 4 bin 253 liralık asgari ücretle yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum edildi." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da en pahalı benzinin ve elektriğin Türkiye'de olduğunu söyleyen Usluer, iktidar yöneticilerinin ise dünyadaki enflasyon artışlarını örnek gösterdiğini aktardı.

Usluer, "Amerika'da enflasyon yüzde 7 civarında. Hiperenflasyon ne demek? Enflasyonun yıllık yüzde 200'lere tırmandığı durumlar demek. Sorun bilgisizlikte, sorun bilime sırt dönmekte. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan başlayarak öncelikle hepsine ekonomi dersi vermek gerekiyor." dedi.

Üniversiteye girişlerde uygulanan barajın kaldırılmasını da eleştiren Usluer, bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.

Gaye Usluer, şunları kaydetti:

"Üniversiteye girişte barajın kaldırılmasını tek kelimeyle tanımlarsak, bu bir seçim yatırımıdır. YÖK'ün aldığı bu karar siyasi bir karardır. Her geçen gün sayıları artan genç işsizleri üniversitede 4-5 yıl daha oyalama politikasıdır. Sayısal anlamda çoğalttıkları çoğu iktidar ya da tarikat bağlantılı sözde vakıflarca aslında ticari amaçla kurulmuş üniversitelerin öğrenci sayılarını artırma projesidir, niteliksiz eğitime devam projesidir. Ülkemizde yüksek öğrenimin iflasının ve kalitesiz eğitimin bir teyidi anlamındadır."