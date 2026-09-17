Menderes’in Yassıada’daki duruşmalarına tanık olmuştu: O günleri anlattı - Son Dakika
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Menderes’in Yassıada’daki duruşmalarına tanık olmuştu: O günleri anlattı

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Menderes’in Yassıada’daki duruşmalarına tanık olmuştu: O günleri anlattı
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27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanarak Yassıada’da yargılanan ve 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı’da idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Yassıada’daki yargılama ve cezaevi sürecine tanıklık eden 88 yaşındaki Halit Selvi, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanarak Yassıada'da yargılanan ve 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı'da idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in Yassıada'daki yargılama ve cezaevi sürecine tanıklık eden 88 yaşındaki Halit Selvi, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinden tedavi amacıyla Erzincan'a gelen Halit Selvi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960 darbesi sırasında İstanbul Yeşiltepe'deki birlikte askerlik yaptığını, Adnan Menderes'in tutuklanarak Yassıada'ya götürülmesinin ardından kendisinin de adada görevlendirildiğini söyledi.

Merasim Bölüğü'nde askerlik yaptığını belirten Selvi, Yassıada'daki görevinin Menderes ve dönemin hükümet yetkililerinin cezaevinden duruşmalara götürülmesi ve yeniden cezaevine getirilmesi olduğunu ifade etti.

Selvi, "Yassıada'da Adnan Menderes'i cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı" dedi.

"Menderes'in arkasında durdum"

Emekli olduktan sonra Çamoluk'ta yaşamını sürdüren, 6 çocuk babası Selvi, Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen ve yıllardır muhafaza ettiği fotoğrafı da gösterdi.

Menderes'in duruşmalardaki savunmasına ilişkin gözlemlerini anlatan Selvi, "Menderes çok iyi bir insandı. Menderes'i 'Niye yaptın, niye ettin?' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi. Ancak rahmetlinin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum" ifadelerini kullandı.

Selvi, Menderes'in İstanbul'a yapılan Vatan Caddesi ile ilgili savunmasını da hatırlatarak, "Menderes, Türkiye Başbakanı olduğu dönemde İstanbul'un nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğunu, ancak nüfusun 2 milyonun üzerine çıktığını ve ileride yolların yetersiz kalacağını anlatıyordu. Buna rağmen sözünü tamamlamasına izin verilmedi" diye konuştu.

"Menderes'in ezan konusunda yaptıklarını da hatırlıyorum"

Menderes döneminde ezanın yeniden Arapça okunmasına izin verilmesini de hatırlatan Selvi, Menderes'in bu konudaki politikalarının halk tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Selvi, "Menderes ezanın yeniden okunmasına izin verdi. Kapatılan camilerin yeniden açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Menderes'i seven insanların çok olduğunu o günlerde yakından gördüm" dedi.

İmralı'da infazlara tanıklık etti

Yassıada'daki yargılamaların ardından verilen idam kararları sonrasında İmralı'ya geçiş hazırlıkları yaptıklarını anlatan Selvi, aralarında Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da bulunduğu bazı sanıkların idam edildiğini söyledi.

Menderes'in sağlık durumu nedeniyle hakkındaki idam kararının diğerlerinden bir gün sonra infaz edildiğini belirten Selvi, İmralı'ya ulaştıklarında mahkumları gardiyanlara teslim ettiklerini aktardı.

Selvi, o günlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sabah kalktığımda Fatin Rüştü Zorlu'yu astıklarını söylediler. Bunun üzerine nerede astıklarını sorarak oraya koştum. Gittiğimde onu idam sehpasından indirmişlerdi, Hasan Polatkan'ı asmışlardı."

Yassıada günlerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşadıklarını unutmadığını belirten Selvi, Menderes'i duruşmalar sırasında yakından görmenin ve sonrasında İmralı'daki gelişmelere tanıklık etmenin hayatında unutamadığı olaylar arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: İHA
Adnan Menderesİnsan HaklarıPolitikaCezaeviİmralıEylülSon Dakika

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