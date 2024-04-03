Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Görevini Gonca Köksal\'a Devrediyor

Politika

31 Aralık yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Menteşe e Belediyesi'nin kurucu Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, görev süresinin dolması nedeniyle veda mesajı yayımladı. Başkan Gümüş, 2014 yılından bu yana yürüttüğü görevini Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı Gonca Köksal'a devredecek.

10 yıllık görev süresi başında 'Birlikte Yönetme' sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Gümüş, "Sevgili Menteşeliler; 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde mazbatamı alıp göreve başladığım günden itibaren tam 10 yıl geçti. Bu süreçte Menteşemizin Kurucu Başkanı olarak ilçemizin yaşam kalitesini arttırmak, halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek adına canla başla çalıştık, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Çok yakında Menteşe Belediye Başkanlığı görevimi Menteşe halkının iradesiyle seçilen Sayın Gonca Köksal'a devredeceğim. Gonca Köksal Başkanımızın bizden aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağına olan inancım tam. Kendisine şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 10 yıl önce mazbatamızı alıp göreve başladığımızda "Menteşe'yi Birlikte Yöneteceğiz" dedik. Bu sözümü tutmak için ben ve ekibim gece gündüz demeden çalıştık. Kırsal Mahallerimiz de dahil Menteşemizin her mahallesinde alt yapı, üst yapı çalışmaları, kültür - sanat, sosyal, sportif, eğitim, sağlık, restorasyon çalışmaları, tarımsal kalkınma çalışmaları gibi Menteşemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına insana dokunan önemli proje ve hizmetlerde bulunduk. Menteşemizin yaşam kültürünü korumak adına ödüllü restorasyon çalışmaları ile kültür turizmine önemli kültürel yapılar kazandırdık. Pandemi, orman yangınları ve depremlerde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizi kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde kullanarak yerine getirdik, hiçbir zaman yasalarımızın ve kanunlarımızın dışına çıkmadık.

Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile kadınların, gençlerin, çocukların, özel bireylerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürdük. Kentimizi daha ileriye taşımak adına hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere katkı sağlayan değerli meclis üyelerimize, gece gündüz demeden var gücüyle çalışan belediye personelimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplu kuruluşlarımıza, kıymetli muhtarlarımıza ve en önemlisi siz değerli Menteşe halkına en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Görev sürem bitse de ben yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim" dedi. - MUĞLA