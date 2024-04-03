Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Görevini Gonca Köksal\'a Devrediyor

31 Aralık yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Menteşe e Belediyesi'nin kurucu Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, görev süresinin dolması nedeniyle veda mesajı yayımladı. Başkan Gümüş, 2014 yılından bu yana yürüttüğü görevini Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı Gonca Köksal'a devredecek.
10 yıllık görev süresi başında 'Birlikte Yönetme' sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Gümüş, "Sevgili Menteşeliler; 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde mazbatamı alıp göreve başladığım günden itibaren tam 10 yıl geçti. Bu süreçte Menteşemizin Kurucu Başkanı olarak ilçemizin yaşam kalitesini arttırmak, halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek adına canla başla çalıştık, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Çok yakında Menteşe Belediye Başkanlığı görevimi Menteşe halkının iradesiyle seçilen Sayın Gonca Köksal'a devredeceğim. Gonca Köksal Başkanımızın bizden aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağına olan inancım tam. Kendisine şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 10 yıl önce mazbatamızı alıp göreve başladığımızda "Menteşe'yi Birlikte Yöneteceğiz" dedik. Bu sözümü tutmak için ben ve ekibim gece gündüz demeden çalıştık. Kırsal Mahallerimiz de dahil Menteşemizin her mahallesinde alt yapı, üst yapı çalışmaları, kültür - sanat, sosyal, sportif, eğitim, sağlık, restorasyon çalışmaları, tarımsal kalkınma çalışmaları gibi Menteşemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına insana dokunan önemli proje ve hizmetlerde bulunduk. Menteşemizin yaşam kültürünü korumak adına ödüllü restorasyon çalışmaları ile kültür turizmine önemli kültürel yapılar kazandırdık. Pandemi, orman yangınları ve depremlerde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizi kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde kullanarak yerine getirdik, hiçbir zaman yasalarımızın ve kanunlarımızın dışına çıkmadık.
Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile kadınların, gençlerin, çocukların, özel bireylerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürdük. Kentimizi daha ileriye taşımak adına hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere katkı sağlayan değerli meclis üyelerimize, gece gündüz demeden var gücüyle çalışan belediye personelimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplu kuruluşlarımıza, kıymetli muhtarlarımıza ve en önemlisi siz değerli Menteşe halkına en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Görev sürem bitse de ben yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Görevini Gonca Köksal'a Devrediyor - Son Dakika
Seçim zaferinin ardından Esenyurtlularla buluşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehrine dönüştüreceğini belirtti.
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayım işleri başladı. CHP'li kaynaklar sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerektiğini belirtip itiraz sonucu beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına karşı çıkarken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım CHP'lilerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan sayım işlemleri sırasında iki taraf arasında kavga çıktı.
İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak göreve başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde mahalle iftarı düzenledi. Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı ve uzun süre sohbet etti. İftar sonrasında ise çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi düzenlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı. AK Parti ve CHP'den görevliler ile İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan sayım işlemleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde takip ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?