Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal göreve başlamasının ardından birim müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Köksal daha sonra Bayır Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette mahalle halkıyla bir araya gelen Köksal, vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını ivedikli çözüme kavuşturdu.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal bayram öncesi Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette, "Söz verdiğimiz gibi mahalle toplantılarımıza başladık. İlk ziyaretimizi Bayır Mahallemize gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bayram öncesi Bayır Mahallemizdeki meydanın aydınlatmasını ivedilikle çözüme kavuşturduk, acil yapılması gereken işleri görüştük. Halkımıza söz verdiğimiz hizmetleri, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek için gayretle ve kararlılıkla çalışacağız" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Menteşe Belediye Başkanı Bayır Mahallesinde Aydınlatma Sorununu Çözdü - Son Dakika
MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi için YSK'ya başvurduğunu açıkladı. Işık, geçersiz oyların sayımı sırasında tespit ettikleri usulsüzlükleri dilekçeleriyle birlikte YSK'ye sunduklarını belirtti.
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti. Aslan, AA Düzce Bürosu'na gelen muhabirlerden ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA'nın doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirten Aslan, ajansın dünya genelinde birçok haber portalı tarafından kaynak gösterildiğini vurguladı. Ziyaretin ardından Vali Aslan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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