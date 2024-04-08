Menteşe Belediye Başkanı Bayır Mahallesinde Aydınlatma Sorununu Çözdü

Politika

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal göreve başlamasının ardından birim müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Köksal daha sonra Bayır Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette mahalle halkıyla bir araya gelen Köksal, vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını ivedikli çözüme kavuşturdu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal bayram öncesi Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette, "Söz verdiğimiz gibi mahalle toplantılarımıza başladık. İlk ziyaretimizi Bayır Mahallemize gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bayram öncesi Bayır Mahallemizdeki meydanın aydınlatmasını ivedilikle çözüme kavuşturduk, acil yapılması gereken işleri görüştük. Halkımıza söz verdiğimiz hizmetleri, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek için gayretle ve kararlılıkla çalışacağız" dedi. - MUĞLA