Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Çiftçiler Günü\'nü kutladı

Politika

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Menteşemiz, verimli topraklarıyla çok önemli bir tarım bölgesi. Bu kapsamda tarım, hazırladığımız 4T kalkınma modelimizin en önemli başlıklarından birisi. Hayata geçireceğimiz kırsal kalkınma projesiyle Menteşe'nin toprak analiz haritasını çıkaracağız. Çiftçilerimizin gübreye, tohuma, fideye ulaşabilmesini kolaylaştıracak, bölgemizde yüksek verimli üretim yapılabilmesi için üreticilerimizi destekleyeceğiz. Bu çalışmalara ata tohumlarımızdan ürettiğimiz 20 bin fideyi ücretsiz olarak dağıtarak başladık. Üretimleriyle ekonomik kalkınma sağlayan, çalışmalarıyla zengin topraklarımızı bereketli kılan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA