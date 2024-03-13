İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Aksaray'da esnafları ziyaret ederek iftar sonrasında buluştuğu vatandaşlardan partisinin belediye başkan adayına destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde akşam saatlerinde Aksaray'a geldi. İlk olarak şehir merkezine gelen Meral Akşener partililerle buluşup seçim otobüsüyle şehri turlayarak vatandaşları selamladı. Ardından şehir merkezinde bulunan kapalı çarşıya gelen Akşener, burada da esnafları ziyaret ederek partisinin belediye başkan adayı olan Tuğrul Karacaer'e destek istedi. Akşener esnaf ziyaretlerinin ardından Cumartesi Semt Pazarına geçerek burada vatandaşlarla iftar yemeğine katıldı.
İftar öncesi bir konuşma yapan Genel Başkan Meral Akşener, "İYİ Parti'ye güç verin" diyerek destek istedi. Vatandaşlardan İYİ Parti adayını belediye başkanı olarak seçmelerini isteyen Akşener, "Dürüst bir şekilde çalışacağına inandığımız Tuğrul kardeşimizi seçin aynı zamanda da İYİ Parti'ye güç verin" dedi. - AKSARAY
Son Dakika › Politika › Meral Akşener Aksaray'da Esnafları Ziyaret Ederek Destek İstedi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız' dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. Özel, Torbalı'da yapılan iftar programında konuştu ve Mardin'de yapılan konuşmaya değindi. Ayrıca, İsrail-Filistin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceği iddiaları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, kendisine bağlılığı bilinen partililer ve diğer isimlerle temasını artırarak imza sözleri almaya başladığı belirtiliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı kaybettikten sonra açtığı ofislerde görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emeklilerin düşük maaşlarını eleştirerek, Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sınırı sorununa dikkat çekti. Erbakan, adaletli paylaşımın milli görüşün temel gereği olduğunu vurguladı ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ayrıca, banka borçlarının artışına ve faiz ekonomisine değindi ve mutabakat metninde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini ve Kırıkkale'nin savunma sanayiinde Ankara ile yarışır bir duruma geldiğini belirtti. Bakan Fidan, Kırıkkale'nin büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yaptığını da vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, bu kararı kabul etmediğini söyledi. Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye, artık sahada ve masada gösterdiği etkinlikle dünya müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da açılan 'İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu'nu tanıttı. İyilik İstasyonu, Askıda Fatura gibi bir iyilik hareketi olarak hizmet verecek ve ikinci el eşyaların satışının yanı sıra gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de sunacak. İmamoğlu, İyilik İstasyonu'na destek çağrısında bulunarak, İstanbul'un bütün kurum ve kuruluşlarını davet etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?