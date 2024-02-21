Meral Akşener: \'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benimle ilgili konuşan her bir erkek, cümleye şöyle başlıyor; 'çok yakından tanırım' akraba mıyız? Hayır. Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında konuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yaptığı pek çok sınavda kurumun başkanı olarak görev yapan Ali Demir'in 'FETÖ üyeliğiyle' yargılandığı davada beraat etmesine tepki gösteren Akşener, olayın üstünün örtüldüğünü ifade etti.
"8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor"
"Türkiye'de hala toprağımıza, ağacımıza, suyumuza, ihanet etme pahasına, el ovuşturan fırsatçı bir zihniyet var" diye konuşan Akşener, şunları söyledi:
"Nitekim bu zihniyetin, son ihaneti de Erzincan İliç'te, Fırat Nehri'nin kıyısında siyanürle altın aranmasına, göz yummaları oldu. Bu konuda, defalarca uyarmamıza rağmen iktidar, bizi dinlemek yerine İliç'teki madenin, kapasite artırmasına, izin vermeyi seçti ve sonunda, korkulan oldu; heyelan meydana geldi. Aradan tam, 8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor. Bu büyük ihmalkarlığın, sorumluları ise hala utanmadan, sorumluluktan kaçıyorlar. 'ÇED raporuyla ne alakası var?' diyerek hala utanmadan, kendilerini savunuyorlar."
"Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak"
Meral Akşener 'kendisini çok iyi tanıdığını' söyleyen siyasetçilere sert sözlerle yüklenerek, şunları kaydetti:
"Benimle ilgili konuşan her bir erkek, cümleye şöyle başlıyor; 'çok yakından tanırım' akraba mıyız? Hayır. Tanışıklığımız var mı? Hayır. Bakın bu çirkin bir şey. Benim kocam bu arkadaşların eşleri hakkında, ben onları çok iyi tanırım diye başlayamaz. Ben bu arkadaşları tanımıyorum. Siyaset başka bir şey, ahlak başka bir şey. Benim kocam bu arkadaşların eşleri için böyle bir cümle kuramaz. Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor' - Son Dakika
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