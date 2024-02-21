Meral Akşener: 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Akşener: 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor'

Meral Akşener: \'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisiyle ilgili konuşan erkek siyasetçilere sert sözlerle yüklenerek, 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, cümleye şöyle başlıyor; 'çok yakından tanırım' akraba mıyız? Hayır. Tanışıklığımız var mı? Hayır. Bakın bu çirkin bir şey. Benim kocam bu arkadaşların eşleri hakkında, ben onları çok iyi tanırım diye başlayamaz. Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak.' dedi.

21.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benimle ilgili konuşan her bir erkek, cümleye şöyle başlıyor; 'çok yakından tanırım' akraba mıyız? Hayır. Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında konuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yaptığı pek çok sınavda kurumun başkanı olarak görev yapan Ali Demir'in 'FETÖ üyeliğiyle' yargılandığı davada beraat etmesine tepki gösteren Akşener, olayın üstünün örtüldüğünü ifade etti.

"8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor"

"Türkiye'de hala toprağımıza, ağacımıza, suyumuza, ihanet etme pahasına, el ovuşturan fırsatçı bir zihniyet var" diye konuşan Akşener, şunları söyledi:

"Nitekim bu zihniyetin, son ihaneti de Erzincan İliç'te, Fırat Nehri'nin kıyısında siyanürle altın aranmasına, göz yummaları oldu. Bu konuda, defalarca uyarmamıza rağmen iktidar, bizi dinlemek yerine İliç'teki madenin, kapasite artırmasına, izin vermeyi seçti ve sonunda, korkulan oldu; heyelan meydana geldi. Aradan tam, 8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor. Bu büyük ihmalkarlığın, sorumluları ise hala utanmadan, sorumluluktan kaçıyorlar. 'ÇED raporuyla ne alakası var?' diyerek hala utanmadan, kendilerini savunuyorlar."

"Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak"

Meral Akşener 'kendisini çok iyi tanıdığını' söyleyen siyasetçilere sert sözlerle yüklenerek, şunları kaydetti:

"Benimle ilgili konuşan her bir erkek, cümleye şöyle başlıyor; 'çok yakından tanırım' akraba mıyız? Hayır. Tanışıklığımız var mı? Hayır. Bakın bu çirkin bir şey. Benim kocam bu arkadaşların eşleri hakkında, ben onları çok iyi tanırım diye başlayamaz. Ben bu arkadaşları tanımıyorum. Siyaset başka bir şey, ahlak başka bir şey. Benim kocam bu arkadaşların eşleri için böyle bir cümle kuramaz. Bunlar hem ahlaksız hem gerizekalı hem de salak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Erzincan, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener: 'Benimle ilgili konuşan her bir erkek, çirkin bir şey yapıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement