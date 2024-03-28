Meral Akşener Gölbaşı\'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir ile Gölbaşı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü.

Partisinin belediye başkan adayları ile Seğmenler Mahallesi 927. Cadde üzerindeki dükkanları ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Başka bir dükkanda belediye başkan adayları için oy isteyen Akşener, "Yeni bir değişikliğe ihtiyaç vardır kardeşim. Projelerini yarıştırsın bütün adaylar. Hangi hizmetleri yapacaklarını yarıştırsınlar. Dolayısıyla sizi kim ikna edebilirse oyu o alsın. Vallahi bıktık, 'Oraya oy verirseniz o kazanır, buraya oy verirseniz bu kazanır.' Ne yani, düşman kuvvet olmaktan bıktık." diye konuştu.

Ardından bir tuhafiye dükkanına giren Akşener, esnafla sohbet ettikten sonra bir yakını için başörtüsü satın aldı.

Akşener, ziyaretlerini tamamlamasının ardından vatandaşları selamlayarak ilçeden ayrıldı.