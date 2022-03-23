İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi

23.03.2022 18:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi

KAYSERİ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi.

Esnaf ziyareti yapmak üzere Kayseri'ye gelen Meral Akşener, kalacağı otelin önünde partililer tarafından karşılandı. Burada partililerle selamlaşan Akşener, daha sonra kalacağı otele geçti. Meral Akşener yarın Tomarza ve Bünyan ilçelerinde esnaf ziyaretinin ardından kent merkezinde de esnafları ziyaret edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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