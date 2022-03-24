Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı - Son Dakika
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Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

24.03.2022 16:47
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

Bir dizi temaslar için Kayseri'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında girdiği iş yerinde pastırma doğradı.

Bir dizi temaslar için Kayseri'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında girdiği iş yerinde pastırma doğradı.

Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine şehir merkezinde devam eden Akşener, Sivas Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde esnafla sohbet etti. Bir pastırmacıya giren Akşener, önce basın mensuplarına dilimlenmiş pastırma dağıttı daha sonra da pastırma dilimledi.

Pastırma dilimleyen Meral Akşener, "Biz buraya Kayseri pastırmasının reklamını yapmaya geldik, marka reklamı değil" dedi. - KAYSERİ

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı
Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı

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Meral Akşener, İYİ Parti, Kayseri, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı - Son Dakika


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