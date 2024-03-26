Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, seçim çalışmalarına devam ederek, hemşerileri, siyasetçileri, bürokratları ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dikkate alarak uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

26.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçim çalışmalarına devam eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Her adımımızın temelinde hemşerilerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımızla yaptığımız istişareler, tecrübeli şehir plancılarının, sivil toplum örgütlerinin görüşleri, önerileri ve destekleri bulunmaktadır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de bu yolu takip etmeye, Meram'ı bilen, seven, değer veren, dertlenen herkesin çözümün bir parçası olması için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Meram Yüzyılı ortak aklın eseri olacak" dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Meram Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Meram'da basmadığı tek bir karış, elini sıkmadığı tek bir insan neredeyse kalmadı. Çalışmalar kapsamında Hocafakıh, Furgan Dede, Sait Paşa, Amber Reis, Kazım Karabekir ve Millet caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlarla hasbihal etti. Sıcak ve samimi sohbetlerle renklenen ziyaretlerinde Başkan Kavuş'a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, meclis üyesi adayları ile teşkilat mensupları da eşlik etti.

"İş birliği önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, hemşerilerinin kendine gösterdiği teveccühün temelinde Meram'ın gelişimde yakaladığı başarının olduğuna vurgu yaptı. Meram'ın yakaladığı başarının sırrının da 'uyumlu, koordineli çalışma ve ortak akılla yönetim' anlayışı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Konya'nın gösterdiği uyum ve iş birliği ilçemizin gücüne güç katmaktadır. Hükümetimiz, bakanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemiz müthiş bir birliktelik sergiliyor. Bu birlik ve beraberlikten kazanan ise şehrimiz oldu. Meram'ın ve Konya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için bu iş birlikleri en güzel şekilde önümüzdeki dönemde de devam edecek inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Modern meram ortak akılla yükselmeye devam edecek"

Bu birliktelikte en önemli rolün de Meramlılarda olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Geçtiğimiz dönem içerisinde resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve toplumun her kesimi ile uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Bu uyumlu çalışmayı ilçemizin her alandaki kazanımları açısından önemsedik. Yaptığımız her eserin, ortaya koyduğumuz her icraatın arka planında daima ortak akıl olmuştur. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirlememizden kazandırılacak yeni yatırımlara kadar her adımımızın temelinde hemşerilerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımızla yaptığımız istişareler, tecrübeli şehir plancılarının, sivil toplum örgütlerinin görüşleri, önerileri ve destekleri bulunmaktadır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de bu yolu takip etmeye, Meram'ı bilen, seven, değer veren, dertlenen herkesin çözümün bir parçası olması için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Meram Yüzyılı ortak aklın eseri olacak." - KONYA

Kaynak: İHA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
13:31 Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan’da idari izinli olacak Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
14:56 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 14:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement