Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Seçim çalışmalarına devam eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Her adımımızın temelinde hemşerilerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımızla yaptığımız istişareler, tecrübeli şehir plancılarının, sivil toplum örgütlerinin görüşleri, önerileri ve destekleri bulunmaktadır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de bu yolu takip etmeye, Meram'ı bilen, seven, değer veren, dertlenen herkesin çözümün bir parçası olması için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Meram Yüzyılı ortak aklın eseri olacak" dedi.
Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Meram Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Meram'da basmadığı tek bir karış, elini sıkmadığı tek bir insan neredeyse kalmadı. Çalışmalar kapsamında Hocafakıh, Furgan Dede, Sait Paşa, Amber Reis, Kazım Karabekir ve Millet caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlarla hasbihal etti. Sıcak ve samimi sohbetlerle renklenen ziyaretlerinde Başkan Kavuş'a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, meclis üyesi adayları ile teşkilat mensupları da eşlik etti.
"İş birliği önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, hemşerilerinin kendine gösterdiği teveccühün temelinde Meram'ın gelişimde yakaladığı başarının olduğuna vurgu yaptı. Meram'ın yakaladığı başarının sırrının da 'uyumlu, koordineli çalışma ve ortak akılla yönetim' anlayışı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Konya'nın gösterdiği uyum ve iş birliği ilçemizin gücüne güç katmaktadır. Hükümetimiz, bakanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemiz müthiş bir birliktelik sergiliyor. Bu birlik ve beraberlikten kazanan ise şehrimiz oldu. Meram'ın ve Konya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için bu iş birlikleri en güzel şekilde önümüzdeki dönemde de devam edecek inşallah" değerlendirmesinde bulundu.
"Modern meram ortak akılla yükselmeye devam edecek"
Bu birliktelikte en önemli rolün de Meramlılarda olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Geçtiğimiz dönem içerisinde resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve toplumun her kesimi ile uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Bu uyumlu çalışmayı ilçemizin her alandaki kazanımları açısından önemsedik. Yaptığımız her eserin, ortaya koyduğumuz her icraatın arka planında daima ortak akıl olmuştur. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirlememizden kazandırılacak yeni yatırımlara kadar her adımımızın temelinde hemşerilerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımızla yaptığımız istişareler, tecrübeli şehir plancılarının, sivil toplum örgütlerinin görüşleri, önerileri ve destekleri bulunmaktadır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de bu yolu takip etmeye, Meram'ı bilen, seven, değer veren, dertlenen herkesin çözümün bir parçası olması için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Meram Yüzyılı ortak aklın eseri olacak." - KONYA
Son Dakika › Politika › Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
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