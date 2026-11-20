Merkezefendi Başkan Vekili Bartal, Doğan çiftinin Antalya nakline tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın Antalya Cezaevine naklinin hukuki süreci zorlaştırdığını ve aileyi mağdur ettiğini söyledi. Bartal, savunma hakkını güçleştiren karardan bir an önce dönülmesini beklediklerini belirtti.
Tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın Antalya'ya nakline ilişkin açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, "Şeniz Başkanımızın ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın Antalya Cezaevine nakledilmesi, hukuki süreci daha da zorlaştıran ve ailelerini ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakan bir karardır" dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan, Kocabaş Ceza İnfaz Kurumundan Antalya'ya sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, "Şeniz Başkanımızın ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın Antalya Cezaevine nakledilmesi, hukuki süreci daha da zorlaştıran ve ailelerini ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakan bir karardır. Avukatlarıyla görüşmelerini ve savunma hazırlıklarını güçleştiren bu kararın, hukuki gerekçeleri kadar insani sonuçları da sorgulanmalıdır. Anne ve babasından uzak kalacak Reşat Çınar'ın, Şeniz Başkanımızın sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin ve ailesinin bu süreçte yaşayacağı zorluklar asla göz ardı edilmemelidir. Yargılama süreci, kişilerin savunma hakkını zorlaştıran değil, güvence altına alan bir anlayışla yürütülmelidir. Hukukun temel ilkelerinin, insan hayatının ve aile bağlarının gözetilerek bu karardan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" dedi.
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