Merkezefendi Halk Şarküteri vatandaşlara uygun fiyatlı süt ürünleri sunuyor

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Şarküteri markası ile vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı süt ürünleri sunuyor.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Şarküteri markası altında süt ürünleri vatandaşların hizmetine sunuluyor. Günlük tüketimin vazgeçilmezleri arasında yer alan yoğurt, peynir, tereyağı ve kaymak gibi süt ürünleri; hijyenik şartlarda, titizlikle ve Merkezefendi Belediyesi güvencesiyle hazırlanıyor. Kaliteli ve ekonomik ürünlerle hem vatandaşların sofralarına hem de aile bütçelerine katkı sağlanıyor.

Halk Şarküteri süt ürünleri, Merkezefendi Halk Market şubeleri ile Merkezefendi Halk Et Mağazaları üzerinden temin edilebiliyor.

"Halkımızın sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya erişimi önceliğimiz"

Halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerle üreticiyi ve tüketiciyi desteklemeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşerilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Halk Şarküteri markamızla, günlük tüketimde önemli yere sahip süt ürünlerini hijyenik şartlarda, kaliteli ve uygun fiyatlarla halkımıza sunuyoruz. Amacımız, kimsenin temel gıdaya ulaşmakta zorlanmadığı, adil ve dayanışmacı bir Merkezefendi'yi birlikte inşa etmektir. Halkımızın bütçesine katkı sunan bu hizmetimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ