Merkezefendi Belediyesi Vatandaşlara Anket Yapıyor

Politika

Merkezefendi Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan 'Stratejik plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket gerçekleştiriliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı, yatırımlar ve hizmetlerle dolu 5 yılı geride bırakan, Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, 2024-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık 'Stratejik Plan'ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması için hazırlıklarını sürdürürken, bu çalışmaları yaparken de yenilikçi, adil, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışını dikkate alıyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlara örnek gösterilen Merkezefendi Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan 'Stratejik Plan' çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket yapıyor. 2024-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Belediyenin geleceği birlikte şekillendirilecek

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar Merkezefendi Belediyesinin internet sitesi üzerinden ankete ulaşabiliyor. Ankette, belediye birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Merkezefendi Belediyesi'nin geleceğini birlikte şekillendirme bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor.

"Merkezefendimizi birlikte yönetiyor, fikirlerinizle gelişiyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimizi birlikte yönetiyor, fikirlerinizle gelişiyoruz. 2024-2029 dönemini kapsayacak 'Stratejik Planı'mızda, siz değerli hemşehrilerimizin görüşlerine de yer vermek için bir anket oluşturduk. Sizlerden gelecek geri bildirimler, ilçemizin geleceğinde, gelişmesinde ve büyümesinde büyük bir role sahip olacak. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak katılacağınız anketimize vereceğiniz cevapları merakla bekliyoruz. Ankete katılmak için Merkezefendi Belediyesinin internet sitesi üzerinden 'Vatandaş anket' sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" dedi. - DENİZLİ