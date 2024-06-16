Merkezefendi Belediyesi Vatandaşlara Anket Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Merkezefendi Belediyesi Vatandaşlara Anket Yapıyor

Merkezefendi Belediyesi, 2024-2029 dönemini kapsayan 'Stratejik Plan'ın hazırlanması için vatandaşlara yönelik anket gerçekleştiriyor. Ankete katılmak isteyenler belediyenin internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

16.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan 'Stratejik plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket gerçekleştiriliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı, yatırımlar ve hizmetlerle dolu 5 yılı geride bırakan, Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, 2024-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık 'Stratejik Plan'ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması için hazırlıklarını sürdürürken, bu çalışmaları yaparken de yenilikçi, adil, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışını dikkate alıyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlara örnek gösterilen Merkezefendi Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan 'Stratejik Plan' çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket yapıyor. 2024-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Belediyenin geleceği birlikte şekillendirilecek

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar Merkezefendi Belediyesinin internet sitesi üzerinden ankete ulaşabiliyor. Ankette, belediye birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Merkezefendi Belediyesi'nin geleceğini birlikte şekillendirme bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor.

"Merkezefendimizi birlikte yönetiyor, fikirlerinizle gelişiyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimizi birlikte yönetiyor, fikirlerinizle gelişiyoruz. 2024-2029 dönemini kapsayacak 'Stratejik Planı'mızda, siz değerli hemşehrilerimizin görüşlerine de yer vermek için bir anket oluşturduk. Sizlerden gelecek geri bildirimler, ilçemizin geleceğinde, gelişmesinde ve büyümesinde büyük bir role sahip olacak. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak katılacağınız anketimize vereceğiniz cevapları merakla bekliyoruz. Ankete katılmak için Merkezefendi Belediyesinin internet sitesi üzerinden 'Vatandaş anket' sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Merkezefendi Belediyesi Vatandaşlara Anket Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 12:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Vatandaşlara Anket Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement