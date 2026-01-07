Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi açılıyor

Merkezefendi Belediyesi'nce ilçeye kazandırılan Atatürk Bilim Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla 11 Ocak Pazar günü saat 14.00'te açılacak. Başkan Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz" dedi.

Selçukbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi, 11 Ocak Pazar günü saat 14.00'te açılacak. Büyük açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak Denizlililer ile buluşacak ve onlara seslenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bilimi, aklı ve çağdaş eğitimi merkeze alan bu değerli projenin yalnızca Merkezefendi'ye değil, tüm Denizli'ye büyük fayda sağlayacağını belirterek tüm hemşehrilerini açılışa davet etti.

Çocukların ve gençlerin bilimle buluşacağı, deney alanları, uzay alanları, uygulamalı öğrenme sınıfları, atölyeler ile çeşitli eğitim programlarının yer alacağı merkez, eğitimde fırsat eşitliğine de katkı sunacak. - DENİZLİ