Merzifon'daki bakımevinde otizmli genç öldü, DEM'li Gökalp bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merzifon'daki bakımevinde otizmli genç öldü, DEM'li Gökalp bağımsız soruşturma istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili Gökalp, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki özel bir bakımevinde otizmli bir gencin hayatını kaybettiğini belirterek bağımsız soruşturma ve Meclis araştırma komisyonu istedi. Gökalp, soru önergesine bakanlığın verdiği yanıtı eleştirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Batman'da imar ve ihale sorunları olduğunu iddia eden Kutevi, kentin öz kaynaklarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bölgede, işsizlik ve yoksulluğun en yüksek görüldüğü illerden birinin Batman olduğunu ifade eden Kutevi, istihdam oluşturacak ve şehrin kalkınmasını sağlayacak adımların atılması, alt ve üstyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel bir bakımevinde otizmli bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

Konuyla ilgili soru önergesi verdiğini belirten Gökalp, verdikleri soru önergesine ilgili bakanlığın verdiği yanıtı eleştirdi. Gökalp,"Ölümüne giden bütün süreç bağımsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalı. Bakım merkezlerindeki şiddet, ihmal ve şüpheli ölümler için Meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Habersiz denetimler, bağımsız uzmanların katılımıyla yürütülmeli." diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, seçim bölgesindeki sorunları anlatarak Van'ın tarım, turizm ve ticaret açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin doğru politikalarla değerlendirilemediğini savundu.

"Kırsal bölgelerde temel hizmetlere erişim sorunları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Van'ın sorunları artık ertelenmez bir noktadadır. Çözüm için tüm kurumların ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Varli, uçak seferlerinin yetersiz, bilet fiyatlarının ise çok yüksek olduğunu iddia etti.???????

Kaynak: AA
DEM PartiMerzifonPolitikaAmasyaUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:13:47. #7.13#
SON DAKİKA: Merzifon'daki bakımevinde otizmli genç öldü, DEM'li Gökalp bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei