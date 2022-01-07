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Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda? - Son Dakika

Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?

07.01.2022 08:13
Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, kararsız seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bakış açısını araştırdı. Sonuçları şirketin kurucusu Özer Sencar paylaştı.

MetroPOLL'ün verilerine göre seçmenin dörtte birini (yüzde 25,9) oluşturan kararsız seçmenin (kararsızlar, cevap vermeyenler ve protesto oy kullananlar) yüzde 8,3'ü Erdoğan'ı 'beğeniyor.'

Erdoğan'ı 'beğenmeyenlerin' oranı 13,3 olurken "Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum" diyenler yüzde 2,7, "Fikrim yok" veya "Cevabım yok" diyenler yüzde 1,6 oldu.

Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?

24 HAZİRAN'DA ''ERDOĞAN'' SON DİYENLERDE DURUM

24 Haziran 2018 seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na oy kullanan kararsız seçmende ise yüzde 5,2'yle Erdoğan'ı "Beğenmiyorum" diyenler yüzde 4,9'la Erdoğan'ı 'beğendiğini' söyleyenleri geride bıraktı.

Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?

ÜÇTE BİRİ ERDOĞAN'I BEĞENİYOR

Anketi paylaşan Özer Sancar şu değerlendirmeyi yaptı: "Kararsızların yaklaşık üçte biri Erdoğan'ı beğendiğini söylüyor. Kararsızların tavrı seçimi ciddi seviyede etkileyebilir. Sancar, bir kullanıcının tablonun ne anlattığına dair sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Rakip güçler arasındaki fark çok azsa ayrıntılar çok önemlidir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Yaklaşık 8 puanlık bir kitle. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araştırma, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

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