Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda? - Son Dakika

MetroPOLL'ün verilerine göre seçmenin dörtte birini (yüzde 25,9) oluşturan kararsız seçmenin (kararsızlar, cevap vermeyenler ve protesto oy kullananlar) yüzde 8,3'ü Erdoğan'ı 'beğeniyor.'

Erdoğan'ı 'beğenmeyenlerin' oranı 13,3 olurken "Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum" diyenler yüzde 2,7, "Fikrim yok" veya "Cevabım yok" diyenler yüzde 1,6 oldu.

24 HAZİRAN'DA ''ERDOĞAN'' SON DİYENLERDE DURUM

24 Haziran 2018 seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na oy kullanan kararsız seçmende ise yüzde 5,2'yle Erdoğan'ı "Beğenmiyorum" diyenler yüzde 4,9'la Erdoğan'ı 'beğendiğini' söyleyenleri geride bıraktı.

ÜÇTE BİRİ ERDOĞAN'I BEĞENİYOR

Anketi paylaşan Özer Sancar şu değerlendirmeyi yaptı: "Kararsızların yaklaşık üçte biri Erdoğan'ı beğendiğini söylüyor. Kararsızların tavrı seçimi ciddi seviyede etkileyebilir. Sancar, bir kullanıcının tablonun ne anlattığına dair sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Rakip güçler arasındaki fark çok azsa ayrıntılar çok önemlidir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Yaklaşık 8 puanlık bir kitle. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir."