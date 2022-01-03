Metropoll'ün son anketinden çarpıcı sonuç: Erdoğan'a kötü haber! Yüzde 36.4'ü güvenmiyor - Son Dakika

Metropoll tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, son bir yıl içinde ekonomiye duyulan güvenin yüzde 76 oranında gerilediğini ortaya koydu.

İKTİDAR SEÇMENİ DE DEĞİŞTİ

Metropoll araştırmanın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katılımcıların yüzde 76'sının ekonomiye güvendiğini belirttiğine dikkat çekti. Ekonomiye güveni artanların oranı ise yüzde 9 oldu. Yüzde 14'lük kesimin güven oranında ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

Sencar, araştırma ile ilgili, "Sadece muhalefet seçmenleri değil iktidar seçmenlerinin de önemli bir kısmının iktidarın ekonomi politikalarına güveni azalmış" ifadelerini kullandı.

36,4 ''GÜVENİM AZALDI''

Araştırmada aynı zamanda, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye de soruldu. Buna göre, AKP'ye oy verenlerin yüzde 36,4'ü 'güvenim azaldı' dedi. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP seçmenin yarıdan fazlasının da iktidara güveni azaldı.

CHP seçmeninin yüzde 97.4'ü ve İYİ Parti seçmeninin 92,4'ü de iktidarın ekonomi politikasına güvenmiyor.