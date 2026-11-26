MGK açıklaması terör ve uluslararası gelişmelere ilişkin bilgi sunumunu içeriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGK açıklamasında, terör örgütleri başta olmak üzere tehditlere karşı yürütülen faaliyetler ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
MGK açıklaması: "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur."
Kaynak: İHA
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