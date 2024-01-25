MGK Bildirisi: Savunma Sanayii ve Uzaydaki Atılımlarımız Çocuklarımızın Hayalleriyle Sürdürülecek

MGK Bildirisi: "Milli güvenliğimize temel teşkil eden hususlardan biri olan savunma sanayiindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımızın, yarınların teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, gençlerimizin azmi ve ülkemizin yüksek potansiyelinden istifade edilerek kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır." - ANKARA