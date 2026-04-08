MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.43'te başladı. Toplantıda, İstanbul'da polise yönelik terör eylemi, ABD-İsrail İran savaşı ve Orta Doğu'daki süreç, Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargahları ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.