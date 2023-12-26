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MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vural, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülkücü harekete olan bağlılığının devam edeceğini belirtti.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti
26.12.2023 - 20:46,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık problemi sebebiyle görevinden istifa etti.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Şeref ve gururla yaklaşık 5 yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Babaeski İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülkücü harekete olan bağlılığım ve hizmetlerim devam edecektir. Bu süreçte yanımda olan partime, tüm dava arkadaşlarıma ve tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Ülkücü ve Milliyetçi Hareket bu bayrak dalgalandıkça sürecektir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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