MHP Bursa İl Kongresi\'nde Mehmet Emin Özcanbaz tek aday olarak başkanlığa seçilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Teşkilatı, yeni il başkanını belirlemek üzere kongreye gidiyor. Mevcut İl Başkanı Muhammet Tekin'in yeniden aday olmayacağı kongrede, Mehmet Emin Özcanbaz'ın tek aday olarak yarışması bekleniyor.

MHP Bursa İl Kongresi, 12 Eylül cumartesi günü saat 14.00'te Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile il başkan adayı Mehmet Emin Özcanbaz, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile bir araya geldi.

Görüşmede Bursa'daki il kongresi sürecinin değerlendirildiği öğrenilirken, İl Başkanı Muhammet Tekin'in Bahçeli ve Büyükataman'ı kongreye davet ettiği belirtildi.

Kongre sürecinde teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceği mesajını veren Tekin'in, MHP Bursa teşkilatının bundan sonraki süreçte de aynı ruh ve inançla çalışmalarını sürdüreceğini ifade ettiği öğrenildi. Tekin, cumartesi günü gerçekleştirilecek kongreye tüm Bursalıları davet ederken, teşkilat çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Özcanbaz tek aday olacak

Mevcut İl Başkanı Muhammet Tekin'in yeniden aday olmayacağı öğrenilirken, Mehmet Emin Özcanbaz'ın MHP Bursa İl Başkanlığı için tek aday olarak kongreye katılması bekleniyor. Tek adaylı gerçekleşmesi beklenen kongrenin ardından Özcanbaz'ın, MHP Bursa İl Başkanlığı görevini Muhammet Tekin'den devralması bekleniyor.

Teşkilat içerisinde farklı kademelerde görev alan Mehmet Emin Özcanbaz; daha önce Gemlik Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Gemlik İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. Özcanbaz, son olarak MHP Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Öte yandan, kongrenin ardından da iki ismin teşkilat içerisindeki birlikteliğini ve çalışmalarını sürdüreceği değerlendiriliyor.