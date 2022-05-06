MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız" - Son Dakika

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz ve yönetimi Esenköy Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na atanan Mert Yılmaz ve yönetimiyle ilçedeki teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. MHP Esenköy Belde Başkanı Ahmet Temel ve yönetimini ziyaret eden Yılmaz, partinin ilçe ve beldelerde daha iyi duruma gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Partide birlik ve beraberlik içinde görev yapacaklarını dile getiren Yılmaz, "Genç ve dinamik bir ekip kurduk. Geçmişten gelen tecrübelerimizi yeni ekibimize entegre ederek gerek beldelerde gerekse ilçelerimizdeki teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız" dedi. - YALOVA