MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız" - Son Dakika
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MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız"

06.05.2022 22:24
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız"

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz ve yönetimi Esenköy Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti.

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz ve yönetimi Esenköy Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na atanan Mert Yılmaz ve yönetimiyle ilçedeki teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. MHP Esenköy Belde Başkanı Ahmet Temel ve yönetimini ziyaret eden Yılmaz, partinin ilçe ve beldelerde daha iyi duruma gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Partide birlik ve beraberlik içinde görev yapacaklarını dile getiren Yılmaz, "Genç ve dinamik bir ekip kurduk. Geçmişten gelen tecrübelerimizi yeni ekibimize entegre ederek gerek beldelerde gerekse ilçelerimizdeki teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız" dedi. - YALOVA

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mert Yılmaz, Çınarcık, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: 'Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: "Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız" - Son Dakika
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