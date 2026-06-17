MHP'den AP'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den AP'ye Sert Tepki

17.06.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, AP'nin Ülkü Ocakları raporuna tepki gösterdi, asılsız dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfıyla ilgili raporuna tepki göstererek, "Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin Türkiye raporu taslağında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı hedef alan yaptırım çağrısını "akıl tutulması" ve "açık bir ikiyüzlülük örneği" olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun öncelikle Avrupa'da yükselen ırkçılık ve azalan insani değerler üzerine kafa yorması gerektiğine işaret eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Raporda yer alan 'siyasi şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık' gibi iddialar mesnetsiz, dayanaksız ve maksatlı birer yalandan ibarettir. Terör örgütlerine sığınak olanların Türk milliyetçilerini hedef alması, asıl niyetin Türkiye'nin milli bütünlüğünü yıpratmak olduğunu tescillemiştir. MHP ve Ülkücü Hareket, uluslararası arenada sahnelenen bu kirli senaryolara ve haksız ithamlara asla geçit vermeyecektir. Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz. Ülkü Ocakları bizim göz bebeğimizdir. Ülkü Ocakları, asil Türk gençliğinin milli ve manevi hamurudur, hiçbir uluslararası yapının asılsız ithamlarıyla gölgelenemez."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den AP'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:57:08. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den AP'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.