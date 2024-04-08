MHP'den Kütahya için olağanüstü itiraz - Son Dakika
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Politika

MHP'den Kütahya için olağanüstü itiraz

MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

08.04.2024 19:41  Güncelleme: 19:45
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MHP'den Kütahya için olağanüstü itiraz

MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Işık:

"Seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebinde bulunduk"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, "Tam kanunsuzluk nedeniyle Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ve yenilenmesinin karar verilmesini YSK'dan talep ettik" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz süreci devam ediyor. Kütahya'da MHP İl Başkanlığı, geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Yapılan sayımda CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü ve seçim sonucunda bir değişiklik olmadı. Durum üzerine MHP adayı Işık, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlerin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazda bulundu.

"Toplam 549 sandığın 275 adetinde usulsüzlük tespit ettik"

İtiraz başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, "Geçersiz oyların sayımı ile ilgili yapılan işlem sonucunda maalesef yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz torbayla gelen çuvallar, iki boğumlu olmayan sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının çıkmadığı sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının ayrılıp bağlanıp mühürlenmediği çuvallar, yine geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştığı sandık çuvalları, geçerli oyların arasından hatalı basılmış oy pusulalarının çıktığı sandık çuvalları, yeniden sayım tutanağının yanlış düzenlendiği sandık çuvalları, yine sandık kurulunun geçersiz oyların eksik çıktığı sandıklarda tüm oyların yeniden sayımını reddettiği sandık çuvalları, geçersiz oyların içinden geçerli oy çıkan sandık çuvalları olmak üzere toplam 549 sandığın 275 adetinde usulsüzlük tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilmesini YSK'dan talep ettik"

Seçimin dürüstlüğüne ilişkin itirazlarla ilgili çok ciddi bulgular tespit ettiklerini iddia eden Işık, "31 Mart tarihinde Kütahya'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oluşan, seçimin neticesine, dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller ile bu şekildeki oyların iki parti arasında oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 Sayılı Kanun'un 25 ve 29 maddeleri ile 298 Sayılı Kanun'un 14'üncü, 110'uncu, 112'inci ve 130'uncu maddeleri kapsamında iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilmesini YSK'dan talep ettik" açıklamasında bulundu.

Işık, hangi sandıkta hangi usulsüzlüklerin çıktığını gruplandırarak delileriyle birlikte YSK'ye verdikleri itiraz dilekçesinde sunduklarını aktardı.

Kaynak: İHA

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