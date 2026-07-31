MHP'den Sarız için Afet Konutları Soru Önergesi - Son Dakika
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MHP'den Sarız için Afet Konutları Soru Önergesi

MHP\'den Sarız için Afet Konutları Soru Önergesi
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MHP'li Baki Ersoy, Sarız'daki afet konutları sürecini içeren yazılı soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sarız ilçe merkezinde yapımı beklenen afet konutlarına ilişkin sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci'nin cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu.

Ersoy, deprem sonrasında Sarız ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, ancak ilçe merkezinde bulunan Yeni Mahalle, Bahçeli Mahallesi ve Günesen Mahallesi için planlanan afet konutlarına ilişkin sürecin netleştirilmesinin vatandaşların beklentileri açısından önem taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda hazırlanan soru önergesinde; söz konusu mahallelerde afet konutu yapımının planlanıp planlanmadığı, yapım sürecinin mevcut durumu, ihale ve teslim takviminin belirlenip belirlenmediği ile hak sahibi vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi talep edildi.

Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremlerinin ardından Sarız ilçe merkezindeki Yeni Mahalle, Bahçeli Mahallesi ve Günesen Mahallesi için afet konutlarına ilişkin sürecin netleştirilmesi, hak sahibi vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması, yapım, ihale ve teslim takviminin açıklığa kavuşturulması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftci'nin cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Depremzede hemşerilerimizin kalıcı konutlarına en kısa sürede kavuşması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Baki Ersoy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Sarız için Afet Konutları Soru Önergesi - Son Dakika

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