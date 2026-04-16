MHP Eskişehir İl Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Eskişehir İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır." ifadesini kullandı.