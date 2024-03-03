MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Kurultay Sinerjisi, Cumhur İttifakı'nın Zaferinin Habercisi Olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "14. Olağan Büyük Kurultayımızda tezahür edecek sinerji, hem '21. yüzyılda lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır." ifadesini kullandı.
Yalçın, yazılı açıklamasında, yeryüzündeki kötü gidişe "dur" diyecek yeni bir küresel akla, dünya düzeninin yeniden tanzimine, iyi yetişmiş devlet adamlarına ve politikacılara, sağlıklı düşünen, sorumluluk sahibi, bilinçli topluluklara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
MHP'nin, "Türkiye sevdalısı, kendini milletinin refah ve saadetine, yükselme ve güçlenmesine adamış nesillerin ocağı olarak göreve hazır olduğunu" kaydeden Yalçın, "MHP kadroları, Türkiye'de siyasi partiler arasında gelişen, yerleşen ve başta CHP olmak üzere Cumhur İttifakı muarızı partilerce körüklenen münaferet kültürünü ortadan kaldırmaya amadedir. MHP kadroları, atalarından aldıkları ilhamla Türkiye'de iç barış ve sükunu tesis edip refahı yayma, dünyaya yeni ve adil bir nizam verme idealine baş koymuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.
MHP'nin, 17 Mart'ta yapılacak 14. Olağan Büyük Kurultay'ının, "Ülke İçin Var Olduk/Bir Ülküye Yar Olduk. Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacağını ifade eden Yalçın, MHP için her Kurultay'ın, güç tazelemeye, coşku ve heyecan yüklenmeye vesile olduğunu aktardı.
Semih Yalçın, şunları kaydetti:
"Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu defaki Kurultay'da da ülkücü irade, ardına düştüğü, beraber yol yürüdüğü liderine güven ve bağlılık izharını tek ses, tek yürek halinde tekrarlayacaktır. 14. Olağan Büyük Kurultayımızda tezahür edecek sinerji, hem '21. yüzyılda lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır."
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Kurultay Sinerjisi, Cumhur İttifakı'nın Zaferinin Habercisi Olacak - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu belirterek, 31 Mart seçimlerine damga vuracaklarını söyledi. Erbakan, yerel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker, adaylıktan çekilmesi için daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.
Muğla'da düzenlenen mitinge katılmak için yatağından kalkan 85 yaşındaki Ünal Doğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını dile getirerek, 'Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ve her şartta yanındayız. Allah O'nu başımızdan eksik etmesin' dedi.
Çanakkale'de, eski İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye, partiden istifa etti. Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu. Demirbilek, istifa ettiklerini ve Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvettiklerini belirtti.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, tarihi Odunpazarı bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Alp, bölgenin turizm açısından önemini vurgulayarak, teleferik projesiyle bölgeye değer katacaklarını belirtti.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu İstişare Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin Rabia işareti ile dalga geçmesine tepki gösterdi ve İstanbul'un 5 yılı ziyan edildiğini belirtti. Ayrıca, Kurum, İstanbul'un tüm ilçelerinde hizmetler yaptıklarını ve milletin teveccühüne mazhar olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla mitingine gençler, kadınlar ve çocukların yanı sıra refakatçileri ile gelen yaşlı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek için gelen 85 yaşındaki Ünal Doğu, 'Allah, onu başımızdan eksik etmesin' diyerek, Erdoğan hayranı olduğunu söyledi. Miting alanına akın edenler arasında gençler, kadınlar ve çocuklar kadar refakatçileri ile gelen yaşlılar da dikkat çekti.
Yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'ya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırım, o vahşet devam ettiği müddetçe bizim içimizden şarkılı, türkülü, müzikli, seçim kampanyaları yapmak gelmiyor" dedi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş'i ziyaret etti. Tugay, yurttaşlar tarafından davul zurna ve meşalelerle karşılandı. Tugay, İzmir'in diğer ilçelerine verilen hizmetin Ödemiş'e de verileceğini söyledi.
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen grizu faciasının 32. yıl dönümünde maden şehitlerini anma mesajı yayınladı. Özölçer, faciada hayatını kaybeden 263 madenciye saygı ve minnetle yaklaşıldığını belirtti ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
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