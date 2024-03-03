MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Kurultay Sinerjisi, Cumhur İttifakı'nın Zaferinin Habercisi Olacak

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "14. Olağan Büyük Kurultayımızda tezahür edecek sinerji, hem '21. yüzyılda lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, yeryüzündeki kötü gidişe "dur" diyecek yeni bir küresel akla, dünya düzeninin yeniden tanzimine, iyi yetişmiş devlet adamlarına ve politikacılara, sağlıklı düşünen, sorumluluk sahibi, bilinçli topluluklara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

MHP'nin, "Türkiye sevdalısı, kendini milletinin refah ve saadetine, yükselme ve güçlenmesine adamış nesillerin ocağı olarak göreve hazır olduğunu" kaydeden Yalçın, "MHP kadroları, Türkiye'de siyasi partiler arasında gelişen, yerleşen ve başta CHP olmak üzere Cumhur İttifakı muarızı partilerce körüklenen münaferet kültürünü ortadan kaldırmaya amadedir. MHP kadroları, atalarından aldıkları ilhamla Türkiye'de iç barış ve sükunu tesis edip refahı yayma, dünyaya yeni ve adil bir nizam verme idealine baş koymuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin, 17 Mart'ta yapılacak 14. Olağan Büyük Kurultay'ının, "Ülke İçin Var Olduk/Bir Ülküye Yar Olduk. Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin" sloganıyla yapılacağını ifade eden Yalçın, MHP için her Kurultay'ın, güç tazelemeye, coşku ve heyecan yüklenmeye vesile olduğunu aktardı.

Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu defaki Kurultay'da da ülkücü irade, ardına düştüğü, beraber yol yürüdüğü liderine güven ve bağlılık izharını tek ses, tek yürek halinde tekrarlayacaktır. 14. Olağan Büyük Kurultayımızda tezahür edecek sinerji, hem '21. yüzyılda lider ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır."