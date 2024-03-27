MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya'daki saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da miting düzenledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.