MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, 'Aşkale'nin huzurunu ve maneviyatını kimse bozamaz' dedi.
Beraberinde Aşkale Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı adayı Şenol Polat ile partisinin ilçe binasında halka hitap eden MHP İl Başkanı Yurdagül, sükunet ve huzurun Aşkale'den eksik olmayacağını söyledi.
Yurdagül konuşmasında şunları kaydetti; '31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimler kapsamında kesinleşmeyen sonuçlara göre Aşkale ilçemizde Cumhur İttifakı adayımız Şenol Polat, hemşehrilerimizin teveccühüyle belediye başkanlığı yarışını göğüslemiştir. Demokrasinin en önemli ayağı olan seçim işleminde vatandaşımız iradesini ortaya koymuş oylarını Cumhur İttifakından yana kullanmıştır. Farklı partilere bağlı adaylarda bu sonuçlara itiraz etmiş, konu yargı yoluna taşınarak hepimiz tarafından gelecek cevap beklenmektedir. Fakat, huzurun ve güvenin ilçesi Aşkale'mizde bugün bazı kötü niyetli kişiler tarafından kıymetli vatandaşlarımız tahrik edilmek suretiyle kargaşaya ve kavgaya mahal vermiş durumdadır. Bizlerde bu duruma son vermek adına ilçemize giderek, vatandaşımıza itidal çağrısında bulunarak gergin ortamın yatışması adına gerekli müdahalede bulunmuş durumdayız.
Buradan kötü niyetli zihniyetlilere sesleniyorum; Aşkale ilçemizde Cumhur ittifakına oy veren ya da vermeyen herkes bizim kardeşimizdir, kendilerinin huzur ve refahı bizim için her şeyin üstündedir. Aşkaleli her bir kardeşimizin adımını attığı yere biz gövdemizi koyarız. Aşkale'mizin huzurunu bozmaya çalışmayın, Aşkale'de birliğimizi bozmaya çalışmayın. Biz milletin iradesine nasıl saygı gösteriyorsak aynı saygıyı sizlerde gösterin. Hiç bir şekilde ve koşulda kardeşliğin ve birliğin hakim olduğu ilçemize nifak sokamayacaksınız. Bizler buna asla müsade etmeyeceğiz. Aşkaleli hemşehrilerimizde bu duruma asla geçit vermeyecektir. Aşkale dün olduğu gibi bugünde tavrını Cumhur İttifakından yana kullanmıştır. Buna kimse karşı duramayacaktır.' - ERZURUM
Son Dakika › Politika › MHP İl Başkanı Adem Yurdagül: 'Aşkale'nin huzurunu ve maneviyatını kimse bozamaz' - Son Dakika
Hatay'da İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlar göre bin 77 farkla 2. sırada tamamlayan CHP'den Mehmet Duduoğlu sonuçlara itirazda bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin 'kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma' talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili olarak hiç kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerde, oy kaybının nedenleri analiz edilecek ve hatalar üzerine gidileceği vurgulandı. Erdoğan, millete karşı olumsuz tutum sergileyenlerin hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybettiği saldırının soruşturulması talimatını verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti ve olayın kapsamlı bir soruşturma ile ele alınacağını belirtti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerde itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçların kesinlik kazanacağını ifade etti.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
31 Mart'taki yerel seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan, ''Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?