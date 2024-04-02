Politika

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, 'Aşkale'nin huzurunu ve maneviyatını kimse bozamaz' dedi.

Beraberinde Aşkale Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı adayı Şenol Polat ile partisinin ilçe binasında halka hitap eden MHP İl Başkanı Yurdagül, sükunet ve huzurun Aşkale'den eksik olmayacağını söyledi.

Yurdagül konuşmasında şunları kaydetti; '31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimler kapsamında kesinleşmeyen sonuçlara göre Aşkale ilçemizde Cumhur İttifakı adayımız Şenol Polat, hemşehrilerimizin teveccühüyle belediye başkanlığı yarışını göğüslemiştir. Demokrasinin en önemli ayağı olan seçim işleminde vatandaşımız iradesini ortaya koymuş oylarını Cumhur İttifakından yana kullanmıştır. Farklı partilere bağlı adaylarda bu sonuçlara itiraz etmiş, konu yargı yoluna taşınarak hepimiz tarafından gelecek cevap beklenmektedir. Fakat, huzurun ve güvenin ilçesi Aşkale'mizde bugün bazı kötü niyetli kişiler tarafından kıymetli vatandaşlarımız tahrik edilmek suretiyle kargaşaya ve kavgaya mahal vermiş durumdadır. Bizlerde bu duruma son vermek adına ilçemize giderek, vatandaşımıza itidal çağrısında bulunarak gergin ortamın yatışması adına gerekli müdahalede bulunmuş durumdayız.

Buradan kötü niyetli zihniyetlilere sesleniyorum; Aşkale ilçemizde Cumhur ittifakına oy veren ya da vermeyen herkes bizim kardeşimizdir, kendilerinin huzur ve refahı bizim için her şeyin üstündedir. Aşkaleli her bir kardeşimizin adımını attığı yere biz gövdemizi koyarız. Aşkale'mizin huzurunu bozmaya çalışmayın, Aşkale'de birliğimizi bozmaya çalışmayın. Biz milletin iradesine nasıl saygı gösteriyorsak aynı saygıyı sizlerde gösterin. Hiç bir şekilde ve koşulda kardeşliğin ve birliğin hakim olduğu ilçemize nifak sokamayacaksınız. Bizler buna asla müsade etmeyeceğiz. Aşkaleli hemşehrilerimizde bu duruma asla geçit vermeyecektir. Aşkale dün olduğu gibi bugünde tavrını Cumhur İttifakından yana kullanmıştır. Buna kimse karşı duramayacaktır.' - ERZURUM