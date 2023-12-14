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MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti - Son Dakika
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MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret ederek ilçe esnafıyla buluştu. Candemir, vatandaşlarla da bir araya gelerek ilçe hakkında görüşlerini sordu ve yapılan hizmetlerden memnuniyetini ifade etti.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp\'i ziyaret etti
14.12.2023 - 10:03,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaretinde ilçe esnafıyla da buluştu.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti. Başkan Alp'ten Beylikova'da yürütülen çalışmalar ve ilçe hakkında bilgiler alan Candemir, Beylikovalılarla da sohbet etti. Başkan Alp'in gelenekleşen pazar esnafı ziyaretine katılan Candemir hayırlı işler dileklerinde bulunurken, vatandaşlarla da bir araya geldi ve ilçe hakkında görüşlerini sordu. Başkan Candemir, Beylikovalı vatandaşlardan herhangi bir şikayet duymadıklarını ve yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Başkan Alp ile Başkan Candemir'in pazar esnafı ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Ümit Taşçı, ilçe başkanı Ali Yıldız, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti - Son Dakika
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