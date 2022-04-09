MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti - Son Dakika
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MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti

09.04.2022 00:47
MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti

Sakarya'da kesilen ağacın üzerine düşmemesi için geri kaçarken düşüp ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ağabeyi İsmet Demirtürk 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sakarya'da kesilen ağacın üzerine düşmemesi için geri kaçarken düşüp ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ağabeyi İsmet Demirtürk 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ağabeyi İsmet Demirtürk 12 gün önce Sakarya'da kesilen ağacın üzerine düşmemesi için geri kaçarken düşmüş ve başından ağır yaralanmıştı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtürk 12 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Merhum Demirtürk için 10 Nisan 2022 Cumartesi günü Öğle namazı sonrasında Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. - ZONGULDAK

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Sakarya, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti - Son Dakika


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