MHP İlçe Kongreleri Terme'de Devam Ediyor - Son Dakika
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MHP İlçe Kongreleri Terme'de Devam Ediyor

MHP İlçe Kongreleri Terme\'de Devam Ediyor
02.07.2026 14:36
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MHP Samsun İl Başkanı Mucur, ilçe kongrelerinin İlkadım sonrası Terme'de coşkuyla sürdüğünü belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İlkadım'ın ardından ilçe kongrelerinin Terme'de devam ettiğini belirtti.

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından yürütülen ilçe kongreleri kapsamında İlkadım İlçe Kongresi'nin yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Burhan Mucur, kongre maratonunun Terme ilçesiyle devam ettiğini açıkladı. Mucur, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte kongre sürecini omuz omuza yürüttüklerini belirterek, teşkilatların birlik ruhuna vurgu yaptı. Burhan Mucur açıklamasında, "'Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket Partimizdir. İlk adımı İlkadım ilçemizde büyük bir coşku ve kardeşlik ruhu içerisinde attık. Şimdi ise kongrelerimize Terme ilçemizden devam ediyoruz" dedi.

Birlik ve beraberliğin teşkilatların en büyük gücü olduğunu dile getiren Mucur, "İnancımız odur ki; birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Gücümüzü teşkilatlarımızın sarsılmaz birlikteliğinden, dava arkadaşlarımızın samimiyetinden ve milletimize olan sevdamızdan alıyoruz" diye konuştu. İlçe kongrelerinin teşkilatların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Mucur, gerçekleştirilecek kongrelerin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini ve davanın geleceğe daha güçlü taşınmasına vesile olmasını temenni etti.

Açıklamasının sonunda kongre sürecinde emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür eden Burhan Mucur, ilçe kongrelerinin Samsun'a, MHP teşkilatlarına ve millete hayırlı olmasını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP İlçe Kongreleri Terme'de Devam Ediyor - Son Dakika

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