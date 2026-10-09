MHP İzmir İl Başkanı Şahin, Tugay'ın AK Parti'ye geçişini savundu - Son Dakika
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MHP İzmir İl Başkanı Şahin, Tugay'ın AK Parti'ye geçişini savundu

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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine yönelik eleştirilere tepki göstererek Tugay'a yönelik linç ve tehditleri kınadı. Şahin, İzmir'in çöp, trafik ve körfez kirliliği sorunlarının Tugay'ın geçişiyle çözüleceğine inandığını belirtti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini eleştirenlere tepki gösterdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, birilerinin İzmir'i yıllardır belirli çevrelerin tekelinde gördüğünü, kendi siyasi ikballeri için adeta tapulu malı saydığını belirtti.

AK Parti'ye geçmesinin ardından Cemil Tugay'la ilgili bir linç kampanyası yürütülmeye çalışıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bunu yapanlara soruyorum? Hani demokrattınız? Hani nerede sizin düşünce özgürlüğünüz? Hani bu ülkede insanlar özgürdü? Sayın Tugay bir siyasi irade ortaya koydu diye siz nasıl tehdit edersiniz? Görüyoruz 'sokağa çıkamazsın', 'yüzünü değiştir', 'seni gezdirmeyiz' diyecek kadar tehditvari açıklamalar yapılıyor. Bunları, bağımsız bir belediye başkanı başka bir partiye geçiyor diye söylüyorsunuz. İstanbul'da, Uşak'ta, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da hırsızlar, soyguncular, edepsizler ortaya çıktığında ne söylediniz ki şimdi feveran ediyorsunuz? Şunu herkes çok iyi bilmeli. Cemil Tugay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), şehir plancılarının veya herhangi bir siyasi yapının satın alınmış malı değildir. Kimse ona kendi malıymış gibi davranmamalı, parmak sallamamalı."

Şahin, İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ümit Özlale'nin daha önceki partilerinden istifa ederek önce CHP'ye, oradan da Yeni Parti'ye geçtiklerini, kimsenin onlara bir şey söylemediğini ama onların protestolarda en ön saflarda yürüdüklerini aktardı.

İzmir'in 30 yıldır birikmiş ve acil çözülmesi gereken problemlerinin olduğunu belirten Şahin, "Örneğin, çöp problemi. Yılbaşına kadar bu problem çözülmediği takdirde İzmir çöp yığınlarının içinde kalacak. Trafik problemleri, körfezin kirliliği... Bunların hepsi çok acil çözülmesi gereken problemler. Tugay'ın Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye geçmesiyle bu problemlerin çözüleceğine inanıyorum. Bunun için de bize düşen ne varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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