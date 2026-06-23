MHP il ve ilçe başkanlığında görev değişikliği

MHP Kırşehir İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde değişiklik yaşanacak.
MHP Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Arif Kılıç ile Merkez İlçe Başkanı Yasin Bektaş'ın, Genel Merkez talimatıyla kongre sürecinin ardından görevlerini bırakacağı öğrenildi.
Görev değişikliği kapsamında, eski Çiçekdağ Belediye Başkanı İsmail Deniz'in MHP Kırşehir İl Başkanlığı görevine, Ramazan Adalı'nın ise Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR
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