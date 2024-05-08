MHP'li Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, makam odasının kapısını kaldırdı - Son Dakika
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Politika

MHP'li Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, makam odasının kapısını kaldırdı

MHP\'li Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, makam odasının kapısını kaldırdı

MHP'li Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, göreve başladığı gün ilk işi makam odasının kapısını kaldırmak oldu. Halka ait olan makamın daima halka açık olacağını belirten Başkan Koca, şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

08.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:49
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MHP'li Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, göreve başladığı gün ilk işi makam odasının kapısını kaldırmak oldu.

Halkın tebrik ve ziyaretlerinin yanı sıra, her tür toplantı ve çalışmaları da kapısı sökülen makamında gerçekleştiren Belediye Başkanı Mustafa Koca;" Halka ait bu makam, daima halka açıktır ve açık kalacaktır "dedi.

Makam odasının kapısının şeffaf kapı ile korunacağını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Seçim çalışmalarımızda da ifade ettiğimizi gibi ayırmadan, ayrıştırmadan memleketimize hizmet edeceğiz. Şeffaf kapımızda sadece dekor ve odayı muhafaza için bulunacak. Halkımız istediği an Belediye Başkanına ulaşabilecek" dedi.

Telefonla da vatandaşların her zaman kendisine ulaşabileceğini belirten Başkan Koca," Vatandaşlarımız Belediyemize gelip yüz yüze dertlerini ve taleplerini iletebilecekleri gibi 0 533 401 80 60 nolu telefonumuzdan bizlere her zaman ulaşabilirler. Bizim kapımız herkese açık. Emet için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Emet kazanacak, Emet kazandıkça biz daha çok çalışacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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