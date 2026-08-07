MHP'li Ersoy'dan Ulaşım Sorunu İçin Önerge - Son Dakika
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MHP'li Ersoy'dan Ulaşım Sorunu İçin Önerge

MHP\'li Ersoy\'dan Ulaşım Sorunu İçin Önerge
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Baki Ersoy, Kayseri'deki stabilize yolun durumu için TBMM'ye önerge sundu, çözüm talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Vatan Mahallesi ile Boyacı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun uzun süredir stabilize durumda olması nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan Ersoy, söz konusu yolun mevcut durumunun özellikle yağışlı havalarda ulaşımı güçleştirdiğini, yaz aylarında oluşan yoğun toz nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ve yolun bozuk zemin yapısının trafik güvenliği açısından da risk oluşturduğunu ifade etti. Önergesinde, yolun modern standartlara uygun şekilde yapılmasına yönelik herhangi bir proje veya planlama bulunup bulunmadığını, yatırım programına alınıp alınmayacağını, ihale ve yapım sürecine ilişkin öngörülen takvimi ile vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla kısa vadede alınması planlanan tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelten Ersoy, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Konuya ilişkin sosyal medyasında paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri'miz Kocasinan ilçesinde Vatan Mahallesi ile Boyacı Mahallesi arasındaki uzun süredir stabilize durumda bulunan bağlantı yolunun modern standartlara kavuşturulması,vVatandaşlarımızın ulaşım güvenliğinin artırılması, yolun yatırım programına alınarak yapım süreci ve takviminin netleştirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Hemşerilerimizin daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Ersoy'dan Ulaşım Sorunu İçin Önerge - Son Dakika

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