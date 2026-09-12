MHP'li Karakaya Aydın'da konuştu, Terörsüz Türkiye'den taviz yok dedi - Son Dakika
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MHP'li Karakaya Aydın'da konuştu, Terörsüz Türkiye'den taviz yok dedi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aydın'daki il kongresinde Terörsüz Türkiye sürecinden taviz vermenin mümkün olmadığını söyledi. Karakaya, "Bu, Türk milletinin geleceğidir" diyerek sürecin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Terörsüz Türkiye sürecinden taviz vermenin mümkün olmadığını belirterek, "Vazgeçmek söz konusu değildir. Bu, Türk milletinin geleceğidir." dedi.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Aydın 15. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Karakaya, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin çevresindeki savaşlara dikkati çeken Karakaya, "İşte böyle bir coğrafyada, böyle bir zamanda ülke olarak huzurumuzu, Türk milletinin geleceğini korumak, Türk devletinin bekasını sağlamak için iç cephemizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Bu süreç 'Terörsüz Türkiye' olarak bugüne kadar Allah'a şükür gayet iyi bir şekilde geldi. Terörsüz Türkiye'den taviz vermek mümkün değildir, vazgeçmek söz konusu değildir. Bu, Türk milletinin geleceğidir." diye konuştu.

Karakaya, bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Bugün Terörsüz Türkiye'nin başarıya, sonuca doğru gittiğini görenler, fitnelerini daha da artırmaya başladılar. Daha gelişkin türlerde bilimi, araştırmayı fitnelerine araç edenleri, sözde araştırmacıları gördük." dedi.

Teknolojiyle birlikte her şeyin çok hızlandığını anlatan Mevlüt Karakaya, şöyle konuştu:

"Geçmişte sadece sınırlar güvenliğe konu olurken, bugün her alan güvenlik alanı haline geldi. Gıdasından iletişimine, altyapısına kadar aklımıza ne geliyorsa hepsi güvenliğin önemli bir alanı ve parçası haline geldi. Risk ve tehlikelerin başında şu ellerimizde tuttuğumuz, hiç gözümüzü ayırmadığımız telefon geliyor."

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu'nun da konuşma yaptığı programa, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Cihangiroğlu yeniden il başkanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Karakaya Aydın'da konuştu, Terörsüz Türkiye'den taviz yok dedi - Son Dakika

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