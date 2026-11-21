MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Öğretmenlik bir meslekten önce bir var oluş biçimidir çünkü öğretmen yalnızca bilgi aktaran değil, insanın kendisini gerçekleştirmesine eşlik edendir" dedi.

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde parti genel merkezinde, 'Bir Harf Bir Ömür' temalı Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Programa, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri ile birlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18 öğretmen katıldı.

'ÖĞRETMENİN ÖĞRETTİĞİ HARFLER ZAMANLA KELİMELERE DÖNÜŞÜR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, öğretmenin çocuğa; adaleti, barışı, birlik olmayı, başkasının acılarını öğrenmeyi, cesareti, düşünmeyi, emeği, insan olmanın kıymetini ve vatan sevgisini öğrettiğini belirterek, "Öğretmenin öğrettiği harfler zamanla kelimelere, kelimeler düşüncelere, düşünceler karaktere, karakter ise ömre dönüşür. Biz bir harf öğretirken yalnızca bugüne değil, henüz doğmamış yarınlara da sesleniyoruz. Küçücük bir işaret, bir sesin, anlamın, kelimenin başlangıcı ama bazen bir harf bir insanın bütün hayatının başlangıcıdır. Bir çocuğun defterine düşen ilk harf aslında yalnızca bir yazının başlangıcı değildir. O harfle bir hayal başlar, bir düşünce doğar, bir ufuk açılır, bir çocuk dünyayı okumaya, kendisini tanımaya ve geleceğini kurmaya başlar ve belki de öğretmenliğin en büyük mucizesi burada sakladır" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİ BİR ÇOCUĞUN GÖZLERİNDEKİ UMUDU FARK EDEN ÖĞRETMENİN YERİNİ TUTMAZ'

Öğretmenliğin görünmeyen bir geleceğe emek vermek olduğunu kaydeden Topcu, "Öğretmenlik bir meslekten önce bir var oluş biçimidir çünkü öğretmen yalnızca bilgi aktaran değil, insanın kendisini gerçekleştirmesine eşlik edendir. İşte tam bu noktada öğretmenin değeri ortaya çıkıyor çünkü hiçbir teknoloji, bir çocuğun gözlerindeki umudu fark eden öğretmenin yerini tutmaz. Hiçbir algoritma, bir öğrencinin sessizliğinin ardındaki kırgınlığı hiçbir zaman anlayamaz. Hiçbir makine, bir insanın hayatına dokunmanın sorumluluğunu bir öğretmen gibi taşıyamaz. Sayın Liderimizin ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz medeniyet meşalemiz, aydınlık geleceğimizin mimarlardır. 'Medeniyet' dediğimiz şey yalnızca taşla, toprakla, mimaride ve tarihin sayfalarında yaşamaz. Medeniyet insanın ahlakında, toplumun vicdanında, adalet anlayışında, ilme verdiği değerde ve gelecek nesillere bıraktığı düşünce mirasında yaşar. İşte bu mirasın en önemli taşıyıcıları da öğretmelerdir. Bir milletin büyüklüğü yalnızca sahip olduğu topraklarla, ekonomik imkanlarla veya askeri gücüyle ölçülemez, asıl büyüklük yetiştirdiği insanın niteliğinde, sahip olduğu ahlakta, taşıdığı vicdanda ve geleceğe bıraktığı mirasta saklıdır. İşte bu mirasın mimarları Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi öğretmenlerdir. Türk milleti tarih boyunca yalnızca devletler kurmasının yanı sıra büyük bir medeniyet inşa etmiştir. Bu medeniyetin temelinde bilgi, irfan, ahlak, adalet ve insan sevgisi bulunmaktadır. Bu değerleri nesilden nesile aktaranlar ise öğretmenlerimizdir" diye konuştu. Topcu ayrıca öğretmenlerin milli kimliğin hafızasını koruduğunu da ekledi.